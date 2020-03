Sportpolitik : Drese: Zusätzlich 2,5 Millionen Euro für Leistungssport

Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt von diesem Jahr an zusätzlich 2,5 Millionen Euro für den Spitzensport zur Verfügung. Das Geld komme hauptsächlich Nachwuchssportlern zugute, sagte Sozial- und Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstagabend im Rostocker Ostseestadion bei der Ehrung von national und international erfolgreichen Jugendsportlern. «Wir wollen unsere Bundesstützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern stärken.»

von dpa

01. März 2020, 10:40 Uhr

So solle die Bezahlung der hauptamtlichen Trainer verbessert und zusätzliche Nachwuchstrainerstellen an den Bundesstützpunkten geschaffen werden. Es sei das Ziel, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Talente den Spagat zwischen sportlicher und schulischer Belastung meistern können, betonte Drese. Insgesamt seien die Mittel für die allgemeine Sportförderung 2018 bis 2021 auf etwa zehn Millionen Euro pro Jahr angestiegen.