Gesundheit : Dritte Corona-Welle teilweise in Kliniken in MV angekommen

Deutschland befindet sich in der dritten Corona-Welle. Das bekommen auch einige Kliniken in MV zu spüren. In einigen Häusern ändert sich die Art der Patienten.

Rostock | Die dritte Corona-Welle ist teilweise auch in den Kliniken im Nordosten angekommen. „Die dritte Welle ist deutlich zu spüren“, teilte etwa die Unimedizin Rostock auf Anfrage mit. Die Lage sei zwar stabil, aber durchaus vergleichbar mit der Zeit um Weihnachten herum. Auf der Intensivstation herrsche eine hohe Auslastung. „Noch gibt es geringe Kapazität...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.