Gesundheit : Dritter Coronavirus-Fall: Experten suchen Kontaktpersonen

Nach der Feststellung eines dritten Falls des neuartigen Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern suchen Experten des Gesundheitsamtes die Kontaktpersonen des Infizierten. Bei diesen werde überprüft, wie eng der Kontakt zu dem 50-jährigen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen war, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Der Infizierte war in der vergangenen Woche in Südtirol im Skiurlaub gewesen. Je nach Ergebnis der Überprüfung würden die Kontaktpersonen auf das neuartige Coronavirus getestet und im Bedarfsfall ebenfalls isoliert.

von dpa

04. März 2020, 07:31 Uhr

Der Mann aus Vorpommern-Rügen habe keine Vorerkrankungen und weise leichte Symptome wie Husten und Fieber auf. Bereits am Dienstag waren die ersten beiden Fälle des Coronavirus Sars-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt worden. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar aus Greifswald, das auf einem Kongress Ende Februar in Baden-Württemberg Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Der 64-jährige Ehemann zeigte nach Angaben der Behörden leichte Symptome wie Husten, die 62-jährige Ehefrau hingegen nicht. Seit ihrer Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern hätten sie keine weiteren Kontakte gehabt und seien zuhause isoliert worden.