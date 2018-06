Agrar : Drittes Jahr mit schlechter Ernte: diesmal ist es die Dürre

von dpa

26. Juni 2018, 17:18 Uhr

Die Landwirte sehen wegen der Dürre im dritten Jahr einer schlechten Ernte bei Getreide und Raps entgegen. Bei Wintergerste sei mit einem finanziellen Ertragsausfall von 50 Prozent zu rechnen, schätzte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin ein. Das hätten erste Ernteergebnisse ergeben. Bei Winterweizen und Roggen erwarte er jeweils 25 Prozent geringere Erträge als im Durchschnitt, bei Raps 30 Prozent. «Wir haben in manchen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns seit Ostern keinen Niederschlag mehr gehabt», sagte der Minister. Im Schnitt fehlten pro Quadratmeter 120 Liter Wasser. Bei Getreide und Raps müssten die Bauern mit Einkommensverlusten von durchschnittlich 350 Euro je Hektar rechnen. Bei Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben sind die Erträge noch nicht abzuschätzen.