Freizeit : DRK-Landeschef Kuhn mahnt Landeshilfe für Schwimmkurse an

Schwerin (dpa/mv) – Die eklatanten Defizite im Schwimmvermögen vieler Grundschüler in Mecklenburg-Vorpommern zwingen nach Ansicht des Präsidenten des DRK-Landesverbandes, Werner Kuhn, die Landesregierung zum Handeln. Es sei erschreckend, wenn 30 Prozent aller Schüler der 3. und 4. Klasse im Land wegen fehlenden Unterrichts nicht schwimmen können, sagte Kuhn am Dienstag in Schwerin. Er appellierte an die Regierungsfraktionen von SPD und CDU, gute Vorschläge der Opposition im Landtag im Interesse der Kinder aufzugreifen. Als Beispiel nannte er die Übernahme einer Initiative aus Nordrhein-Westfalen.

von dpa

08. Oktober 2019, 17:17 Uhr

Dort gewähre das Land dem DRK oder auch Schwimmvereinen, die außerhalb des Unterrichts Schwimmkurse anbieten, eine finanzielle Unterstützung. «Mit einem solchen Zuschuss könnten auch bei uns Transportkosten und Hallengebühren beglichen werden», sagte Kuhn. Außerdem schlug er vor, Schwimmkurse im Sommer in das Nachmittagsprogramm der Ganztagsschulen aufzunehmen. Der tödliche Badeunfall einer zehnjährigen Nichtschwimmerin Anfang Juni in Tessin (Landkreis Rostock) hatte die Debatte um unzureichende Schwimmfähigkeiten bei Kindern und erhebliche Lücken im regulären Schwimmunterricht neu entfacht.