Kriminalität : Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen in Neubrandenburg gefunden

von dpa

11. Juni 2019, 17:32 Uhr

Die Polizei hat bei der zeitgleichen Durchsuchung von zwei Wohnungen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Drogen und mutmaßliches Dealgeld gefunden. Neben nicht geringen Mengen Marihuanas und Amphetaminen seien am Dienstag rund 12 000 Euro in bar sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem haben die Beamten nach eigenen Angaben eine Schreckschusspistole und Verpackungsmaterial, das auf professionellen Drogenhandel schließen lässt, beschlagnahmt. Durch den Einsatz erhärte sich der Verdacht des Drogenhandels gegen einen 29-Jährigen und einen 27-Jährigen.