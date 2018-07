Kriminalität : Drogen im Kinderwagen transportiert - und ein Baby

von dpa

26. Juli 2018, 14:52 Uhr

Zwei Männer sind am Mittwochabend in Rostock von der Polizei erwischt worden, wie sie in einem Kinderwagen Drogen transportierten. Neben dem einjährigen Baby sollen die 18 und 27 Jahre alten Männer auch 700 Gramm Marihuana, Kokain, Amphetamine und Rauschpilze in dem Wagen transportiert haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der anschließenden Durchsuchung von vier Wohnungen seien mehrere Tausend Euro und anderes Beweismaterial sichergestellt worden. Gegen die beiden Verdächtigen sowie einen weiteren Mann werde bereits seit Monaten ermittelt.