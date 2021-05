Kriminalität : Drogen im Wert von 53.000 Euro gefunden: Mann in Haft

In Neubrandenburg hat die Polizei einen mutmaßlichen Rauschgifthändler auffliegen lassen.

Neubrandenburg | Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei einer Durchsuchung am Mittwoch in der Wohnung des 36-Jährigen im Reitbahnviertel Drogen im Wert von etwa 53.000 Euro und 35.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Gefunden wurden unter anderem 2,9 Kilogramm Amphetamin, knapp 1,5 Kilogramm Marihuana sowie Ecstasy, Kokain und weitere Drogen und Medikamente, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.