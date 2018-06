Kriminalität : Drogenbelastete Goa-Party bei Ludwigslust

von dpa

04. Juni 2018, 14:04 Uhr

Am Rande einer Goa-Party in Göhlen bei Ludwigslust hat die Polizei in einer ganzen Reihe von Drogendelikten ermittelt. Schon bei der Anreise am vergangenen Donnerstag nahm die Polizei am Ludwigsluster Bahnhof einen mutmaßlichen Dealer aus Köln mit knapp 100 rauschgiftverdächtigen Pillen fest, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Offenbar habe es sich um Ecstasy gehandelt. Zudem seien bei ihm LSD und Marihuana gefunden worden. Bei einem 23-Jährigen aus Hamburg entdeckten die Beamten am Samstag 60 Ecstasy-Pillen. Insgesamt seien bei dem viertägigen Festival mehr als 50 Gesetzesverstöße aufgedeckt worden, davon in 13 Fällen Autofahren unter Drogeneinfluss. Laut Polizei hatten an dem Festival «Psychedelic Circus» rund 4000 Besucher teilgenommen - dies teilten die Beamten unter Berufung auf die Veranstalter mit. Das Festival ging am Montag zu Ende. Täglich seien 20 Polizisten bei den Kontrollen im Einsatz gewesen.