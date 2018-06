Kriminalität : Drogenfund in Wismar: Mutmaßlicher Dealer in Haft

von dpa

19. Juni 2018, 12:49 Uhr

Fast neun Kilogramm Marihuana hat die Polizei in einer Wohnung in Wismar entdeckt. Gegen einen 18-jährigen Mann sei Haftbefehl erlassen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock am Dienstag. Eigentlich sei die Polizei wegen einer Körperverletzung bei dem Mann vorstellig geworden. Dann fanden sie bei der Überprüfung der Personalien etwas Kokain in seiner Geldbörse, bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung dann die anderen Drogen. Ein weiterer 18-Jähriger in dem Appartement sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zuerst hatte der Rundfunksender Ostseewelle berichtet.