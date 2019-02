Prozesse : Drogenhandel: Prozess gegen mutmaßliche Führungsfigur

Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute ein weiterer Prozess wegen Drogenhandels in größerem Stil. Angeklagt wird ein 30 Jahre alter Mann aus Waren an der Müritz, der mit Komplizen eine etwa zehnköpfige Bande gebildet haben soll, die im Juni 2018 bei einer Großrazzia aufgeflogen war. Die Kammer hatte zwei andere Haupttäter der Gruppe Ende 2018 nach Geständnissen und einem «Deal» zu Haftstrafen von vier und drei Jahren verurteilt. Das Verfahren gegen den 30-Jährigen, der im Gegensatz dazu nicht gestand, war abgetrennt worden. Alle drei sitzen seit Juni in U-Haft.

von dpa

18. Februar 2019, 02:32 Uhr

Die «Bekannten» hatten gestanden, von Mitte 2017 bis Juni 2018 fast 26 Kilogramm Marihuana, Amphetamine, Kokain, Ecstasy-Pillen und Präparate zum Muskelaufbau besorgt zu haben, um damit zu handeln. Ein Großteil wurde bei der Großrazzia an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Nordbrandenburg und Hamburg beschlagnahmt.