Bildung : Drohender Lehrernotstand zwingt Regierung zum Handeln

Nach dem 50-Millionen-Euro-Paket für bessere Bildung in Mecklenburg-Vorpommern von 2013 plant die Landesregierung offenbar eine nochmalige Mittelaufstockung für diesen Bereich. «Ich brauche Spielräume und habe in den Haushaltsberatungen dafür auch gekämpft», sagte die neue Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag in Schwerin. Am Donnerstag tritt das Kabinett zu einer Haushaltsklausur zusammen, um abschließend über den Doppeletat für 2020/2021 zu beraten.

von dpa

24. Juni 2019, 12:14 Uhr

Zum Umfang der zusätzlichen Bildungsmittel machte Martin keine Angaben. Neben der Digitalisierung der Schulen werde aber die Verbesserung der Lehrerausbildung an den beiden Universitäten des Landes einen Schwerpunkt bilden. «Wir müssen selbst mehr und bedarfsgerecht ausbilden», betonte Martin. Eine Studie hatte jüngst zutage gefördert, dass ein Großteil der Studenten vorzeitig das Handtuch wirft. Zwei Drittel der aktuell etwa 12 000 Lehrer im Nordosten gehen laut Martin in den kommenden zehn Jahren in Ruhestand und müssen ersetzt werden. Auch in anderen Bundesländern sei der Bedarf an neuen Lehrern groß.