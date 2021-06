Wetter : Drückende Hitze, schwere Gewitter und hohe Brandgefahr

Die erste Hitzewelle 2021 macht Lust aufs Baden oder auf Abkühlung im schattigen Wald. In Niedersachsen und Bremen haben hohe Temperaturen und starke Trockenheit aber auch unangenehme Seiten. Weitere Gewitter sind im Anmarsch - Brand- und Überflutungsgefahren inklusive.

Hamburg | Das heiße Hochsommerwetter hat den Nordwesten am Samstag zunächst weiter ins Schwitzen gebracht - nach ersten heftigen Niederschlägen in Ostfriesland sollen nun bald weitere Gewitter folgen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte, dürfte sich in der Nacht zum Sonntag in Niedersachsen und Bremen in schwüler Luft „eine brisante Gewitterlage“ au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.