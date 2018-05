Natur : «Dünenschäfer» als Projekt für biologische Vielfalt geehrt

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat die umweltschonende Schafhaltung im Naturschutzgebiet «Altwarper Binnendünen» in Vorpommern mit einem Preis geehrt. Das Projekt «Der Dünenschäfer kehrt zurück» wurde als «UN-Dekade-Projekt für biologische Vielfalt anerkannt, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Die Tierproduktion Haffküste Ueckermünde GmbH hält in dem etwa zweimal 15 Kilometer großen Gebiet unweit des Stettiner Haffs derzeit mehr als 20 Rauwollige Pommersche Landschafe und deren Lämmer. Damit setzen die Schafhalter seit 2017 die Tradition eines «Dünenschäfers» fort, die um 1970 beendet worden war. Der Preis sei nicht dotiert, sondern eine ideelle Anerkennung.

von dpa

02. Mai 2018, 14:02 Uhr

Das Besondere sei, dass die Tiere wegen der Gefahr durch Wölfe nachts in einem zum Pferch umgebauten Bauwagen leben. Dies trage dazu bei, dass weniger Nährstoffe in das bundeseigene Gebiet kämen. Der Dünenzug habe naturschutzfachlich überregionale Bedeutung, weil dort wärmeliebende und trockenheitsresistente Pflanzen und Tieren lebten, von denen viele sonst nur in südlichen Gebieten vorkommen. Dazu gehörten Neuntöter, Hunderte Schmetterlingsarten, Silber- und Schillergras, Bergsandknöpfchen, Schwalbenwurz und Berg-Haarstrang.

Charakteristisch für den Neuntöter sei das Aufspießen von Insekten als Nahrungsreserven auf Dornen. Darauf gehe auch der Name zurück, da er bis zu neun Tiere in einer Reihe aufspieße.