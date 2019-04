Kriminalität : Dunkelfeldstudie: Bürger fühlen sich sicherer

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind laut der neuen Dunkelfeldstudie des Innenministeriums seltener Opfer von Kriminellen geworden. «MV wird tatsächlich sicherer», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung in Schwerin. Mit der Dunkelfeldstudie soll erforscht werden, welche Straftaten die Bürger aus welchen Gründen nicht anzeigen, wie sicher sie sich fühlen und wie zufrieden sie mit der Polizeiarbeit sind. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass tatsächlich weniger Straftaten geschehen und diese nicht lediglich ins Dunkelfeld verdrängt werden, sagte Caffier.

von dpa

09. April 2019, 15:54 Uhr

Demnach seien Sicherheitsgefühl und Anzeigebereitschaft der Bevölkerung im Vergleich zur ersten Dunkelfeldstudie 2014 gestiegen. 20 Prozent der Befragten gaben an, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wobei schwerere Delikte wie Raub, Körperverletzung und Sexualdelikte eher selten auftraten. Bei der letzten Studie waren es noch 40 Prozent.