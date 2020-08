Prozesse : Duo erpresste 19-Jährige: Prozess wegen Menschenraub startet

Wegen erpresserischen Menschenraubes müssen sich zwei Männer von diesem Donnerstag an vor dem Landgericht in Neubrandenburg verantworten. Die 21 und 19 Jahre alten Beschuldigten sollen im März 2020 eine junge Frau in eine Wohnung in der Neubrandenburger Oststadt gelockt und gefesselt haben, um von deren Angehörigen 15 000 Euro zu erpressen, wie das Landgericht am Montag mitteilte. Die gefesselte 19-Jährige konnte sich allerdings selbst befreien, als die Männer sie allein in der Wohnung ließen, und Hilfe holen. (Az.: 23 KLs 17/20 jug)

von dpa

17. August 2020, 12:42 Uhr