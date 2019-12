Kriminalität : Duo raubt Postauto, rammt Polizeiwagen und wird gefasst

Ein polizeibekanntes Duo hat die Beamten über zwei Tage in Atem gehalten. Auf sein Konto gehen zwei gestohlene Fahrzeuge. Und auf der Flucht rammen die Männer gleich mehrere Polizeiwagen - bevor sie gefasst werden.

von dpa

11. Dezember 2019, 22:41 Uhr

Mit fünf Verletzten und Blechschäden ist der Raub eines Postautos am Mittwoch im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu Ende gegangen. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, haben zwei Männer eine Postfrau nahe Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) attackiert und schwer verletzt. Einer der Männer fragte nach Zigaretten, der andere habe die Frau niedergeschlagen, dann fuhren beide mit dem Postwagen davon.

Nach einer etwa 60 Kilometer langen Verfolgungsjagd mit der Polizei wurden der 20- und 19-Jährige sowie eine 15 Jahre alte Mitfahrerin nach einem selbst verschuldeten Unfall in der Region Jarmen (Vorpommern-Greifswald) gefasst. Alle drei kamen, wie zuvor die Postfrau, ins Krankenhaus. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich bei den Männern um zwei Tatverdächtige handelte, die die Polizei erst am Dienstag mit einem gestohlenen Firmentransporter in Neubrandenburg gestellt hatte.

Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Fahrer, der keinen Führerschein hat, mit stark überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 150 Stundenkilometern über der Landesstraße 35 nach Norden geflüchtet. Dabei habe er Streifenwagen gerammt, zwei wurden beschädigt. Der Schaden sei noch nicht zu beziffern. An der Verfolgung waren 19 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Ein Beamter wurde leicht an der Hand verletzt.

Der 19 Jahre alte Beifahrer wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen und kam in Polizeigewahrsam, wie ein Beamter am Abend mitteilte. Die beiden anderen Verdächtigen blieben weiterhin zur Beobachtung in der Klinik.