Terrorismus : Durchsuchung in Hamburg-Wandsbek: Zeuge wird verhört

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 12:15 Uhr

Der Einsatz sei ebenso wie in Schwerin um 06.00 Uhr morgens erfolgt. «Das ist richtig. Es hat Durchsuchungen in Hamburg gegeben. Wir haben Amtshilfe geleistet für das BKA», bestätigte Polizeisprecher Ulf Wundrack am Dienstag. Weitere Einzelheiten sollen um 14.00 Uhr von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bekanntgegeben werden. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, waren in Schwerin Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes im Einsatz gewesen. Auch die Schweriner Landespolizei war beteiligt. Der 19-jährige Beschuldigte war offenbar schon länger im Visier der Behörden.

Mitteilung der Bundesanwaltschaft