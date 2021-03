Fußball : Dynamo Dresdens Top-Scorer Daferner gegen Hansa wohl fit

Tabellenführer Dynamo Dresden kann im Spitzenspiel der 3.

Dresden | Fußball-Liga gegen Hansa Rostock womöglich doch auf seinen besten Offensivakteur setzen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, erlitt Christoph Daferner am Montagabend beim TSV 1860 München lediglich eine Sprunggelenksstauchung und eine Bänderdehnung. „Es hat in meinem Sprunggelenk ordentlich gescheppert in der Szene, die wenig später zu meiner Auswechs...

