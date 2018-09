Unfälle : E-Bikerin bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

von dpa

04. September 2018, 17:21 Uhr

Neu Sallenthin (dpa/mv) – Der Fahrer eines Transporters hat am Dienstag auf der Insel Usedom eine E-Bike-Fahrerin übersehen und beim Zusammenstoß schwer verletzt. Der 31-jährige Mann hatte in Neu-Sallenthin offenbar ein Verkehrsschild auf kreuzenden Radverkehr übersehen und fuhr über den kombinierten Fuß- und Radweg, wie die Polizei in Anklam mitteilte. Die 57-jährige E-Bike-Fahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Das Auto blieb unversehrt, am E-Bike entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.