Prozesse : Edeka-Mitarbeiter werden zur Barmbeker Messerattacke befragt

von dpa

09. Februar 2018, 08:03 Uhr

Der Ablauf der Bluttat auf der Einkaufsstraße «Fuhle» in Hamburg-Barmbek im Sommer 2017 steht heute im Fokus der gerichtlichen Aufarbeitung. Die Richter des Staatsschutzsenats am Hanseatischen Oberlandesgericht wollen Mitarbeiter der Edeka-Filiale befragen, in der der 26 Jahre alte Angeklagte Ahmad A. einen 50-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angriff und tötete. Anschließend verletzte der abgelehnte Asylbewerber noch sechs weitere Menschen, auch davon sollen mehrere Zeugen erzählen - darunter einige Verfolger des Täters. Die Bundesanwaltschaft wirft Ahmad A. Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Sie ist überzeugt, dass die Tat islamistisch motiviert war.