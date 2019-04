Prozesse : Ehefrau gewürgt: Prozess gegen Ehemann fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Montag der Prozess gegen einen 51-Jährigen wegen versuchten Totschlags an seiner Ehefrau fortgesetzt worden. Die Kammer will die Plädoyers von Anklage und Verteidigung hören, danach soll ein Urteil fallen. Der Angeklagte hatte gestanden, seine 47-jährige Frau im Dezember 2018 im gemeinsamen Haus in einem Dorf bei Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) gewürgt zu haben. Als ihm das bewusst geworden sei, habe er aufgehört. An Details könne er sich wegen des Alkohols aber nicht mehr erinnern.

von dpa

29. April 2019, 09:40 Uhr

Das Paar hatte sich nach 23 Jahre Ehe trennen wollen. Er arbeitete lange in Hamburg, sie hatte jemand anderen. Das Trennungsjahr hatte man mit separaten Bad- und Schlafräumen im gemeinsamen Haus absolvieren wollen. Die Frau konnte fliehen, hat vor Gericht aber keine Angaben gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen versuchten Totschlag und Körperverletzung vor.