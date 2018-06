Geschichte : Ehemalige Stasi-Haftanstalt soll Ausstellung bekommen

von dpa

08. Juni 2018, 15:38 Uhr

Die ehemalige Stasi-Haftanstalt in Neustrelitz soll eine Dauerausstellung bekommen. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) stellte bei einem Besuch am Freitag dafür bis zu 133 000 Euro in Aussicht, wie ein Sprecher mitteilte. Mit der Dauerausstellung wären dann in allen drei ehemaligen Untersuchungshaftanstalten des MfS im Nordosten in Rostock, Schwerin und Neustrelitz öffentlich zugängliche Gedenkstätten und Erinnerungsorte eingerichtet. Dort sei eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der politischen Verfolgung in der DDR möglich. Das Land trage damit seiner Verantwortung für die Aufarbeitung und die Erinnerung an die SED-Diktatur Rechnung, sagte Ministerin Hesse.