Darf der Staat in diesem Jahr noch den Solidaritätszuschlag kassieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich am heutigen Mittwoch das Finanzgericht in Nürnberg. Ein selbstständiges Ehepaar aus Bayern klagt dort gegen die Vorauszahlung des Solis für 2020. Der Bund der Steuerzahler unterstützt die Musterklage.

von dpa

29. Juli 2020, 01:46 Uhr