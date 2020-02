Gesellschaft : Ehrenamt-Messen als Werbeplattform für Ehrenamt

An diesem Samstag startet in Schwerin die Reihe der traditionellen Ehrenamt-Messen in Mecklenburg-Vorpommern. Doch sollen die bis in den April reichenden Veranstaltungen in diesem Jahr nicht nur für die Präsentation regionaler Initiativen und zur Werbung von Mitstreitern genutzt werden. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms hervorhob, wird bei den landesweit sechs Messen die Information über die Ehrenamtskarte eine herausragende Rolle spielen.

von dpa

18. Februar 2020, 13:50 Uhr

Die Ausgabe solle im zweiten Quartal starten. Die Karte ermögliche besonders engagierten Ehrenamtlern Vergünstigungen und Sonderleistungen, die von Kommunen, Einrichtungen und Unternehmen gewährt werden. «Je mehr mitmachen, desto attraktiver wird sie», erklärte Drese. Mit der landesweiten Ehrenamtskarte solle eine besondere Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlich Engagierten zum Ausdruck gebracht werden.