Justiz : Ehrenamt: Noch fehlen 500 Bewerber als Schöffen

Schwerin (dpa/mv) - Wenige Wochen vor Schließung der Vorschlagslisten fehlen in Mecklenburg-Vorpommern noch etwa 500 Bewerber für ein Schöffenamt. Während sich in Rostock schon genügend Interessenten gemeldet hätten, zeigten sich für die Gerichte in den ländlicheren Regionen und auch in der Landeshauptstadt noch Lücken, sagte am Montag ein Sprecher des Justizministeriums in Schwerin. Insgesamt würden knapp 3000 Kandidaten für die Besetzung der landesweit etwa 1500 Schöffenstellen gesucht. Die Vorschlagslisten für die Amtszeit von 2019 bis 2023 würden Ende April geschlossen.

von dpa

19. März 2018, 16:47 Uhr

Am Montag kommender Woche (26. März) will Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) bei einer Informationsveranstaltung in Schwerin nochmals für die Tätigkeit als Laienrichter werben. «Das Schöffenamt ist eines der verantwortungsvollsten Ehrenämter. Es ist fester Bestandteil unserer Rechtsordnung», betonte Hoffmeister in einer Mitteilung. Schwerin sucht nach Angaben von Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) noch 120 Bewerber für die Jugendschöffengerichte.

Schöffen tragen an Amts- und Landgerichten neben Berufsrichtern zur Urteilsfindung bei, brauchen selbst aber keine juristischen Vorkenntnisse. Sie müssen bei Amtsantritt das 25. Lebensjahr vollendet haben, dürfen andererseits zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht älter als 70 Jahre sein. Schöffen müssen in der jeweiligen Gemeinde wohnen und dürfen nicht zu Freiheitsstrafen von mehr als sechs Monaten verurteilt sein. Neuerdings dürfen sie auch für eine dritte Amtszeit antreten.