Landtag : Ehrenamtliche Bürgermeister können auf mehr Geld hoffen

von dpa

28. Februar 2019, 15:50 Uhr

Die ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern können auf mehr Geld hoffen. Im Innenausschuss des Landtags hätten sich am Donnerstag alle Seiten wohlwollend für eine zügige Anhebung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister ausgesprochen, berichtete die kommunalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jeannine Rösler, nach dem Treffen. «Wie und in welchem Maße dies erfolgt, soll allerdings noch diskutiert werden.» Die Linke hoffe auf eine deutliche Erhöhung. Zuvor hatten Medien berichtet.