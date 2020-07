Nach jahrelanger Debatte wird es nun auch in Mecklenburg-Vorpommern eine landesweite Ehrenamtskarte geben, die ihren Trägern Vergünstigungen und Preisnachlässe ermöglicht. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will am heutigen Dienstag in Schwerin Einzelheiten zum bevorstehenden Start bekanntgeben.

von dpa

07. Juli 2020, 01:39 Uhr