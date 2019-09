Auszeichnungen : Ehrenamtspreise für sieben Initiativen: 15 000 Preisgeld

Fünf Vereine und zwei Schulen sind in Wismar mit dem Engagementpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Die Gewinner erhielten am Freitag insgesamt 15 000 Euro Preisgelder, wie die Ehrenamtsstiftung mitteilte. Um den Engagementpreis 2019 hatten sich den Angaben zufolge 127 Vereine und Initiativen beworben.

von dpa

13. September 2019, 19:03 Uhr

In der «Demokratie. Stark. Machen.» siegte der Verein Neues Landleben in Ziegendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim. In Eigenleistung bauten Vereinsmitglieder und Einwohner das alte Pfarrhaus um. Dort finden jetzt Sportkurse und andere Veranstaltungen statt. Auch öffentliche Streuobst- und Insektenwiesen wurden angelegt.

In der Kategorie «Räume. Neu. Beleben.» gewann der Verein Rollkollektiv 4 Tore in Neubrandenburg. «Das Rollkollektiv rollt mit allem, was Räder hat durch Neubrandenburg», erklärte Stiftungssprecherin Susann Plant. «Skatebord, BMX-Rad, Mountainbikes, Scooter, Inline Skates.» Der Verein habe eine Halle hergerichtet, die rasch zum Anlaufpunkt für die Kids im Viertel geworden sei.

Der Schweriner Verein «Die Platte lebt» ist Sieger in der Kategorie «Vielfalt. Gemeinsam. Leben.». Im Plattenbaugebiet Großer Dreesch organisiert der vielfach preisgekrönte Verein das Zusammenleben verschiedenster Nationalitäten. In der Begegnungsstätte des Vereins gibt es ein Repair-Café, eine Lese-Ecke und ein Welcome-Café. Auf Brachflächen entstand ein «Plattenpark» mit Bäumen und Sträuchern, Sitzbänken und einem Büchertauschkarren.

Rostocker Medizinstudenten siegten in der der Kategorie «Gemeinwohl. Innovativ. Schaffen.» mit ihrem Projekt «Tommy nicht allein - Die Klinik-Nannys». Sie gehen zu kleinen Patienten, deren Eltern nicht zu Besuch kommen können.

Den Publikumspreis erhielt das Aktionsbündnis 8. Mai in Demmin, das sich mit vielfältigen Aktionen gegen eine Vereinnahmung der Stadt durch Neonazis wendet. In Demmin war es zum Kriegsende 1945 zu einem Massenselbstmord gekommen. Der Publikumspreis wurde in einer Online-Abstimmung vergeben. Außerdem wurden zwei Schulen für ihr Engagement-Lernen ausgezeichnet: Die Förderschule in Barth und die Freie Schule in Rerik.