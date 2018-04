Gesellschaft : Ehrenamtsstiftung startet Diskussionsrunden

von dpa

13. April 2018, 14:40 Uhr

Für die Ausgestaltung der landesweit gültigen Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern werden weiter Ideen gesucht. Dazu startete die Ehrenamtsstiftung des Landes am Freitag in Stralsund eine Reihe öffentlicher Diskussionsrunden. Danach folgen Mitte Mai Neubrandenburg und Anfang Juni Schwerin und Rostock. Erste Befragungen unter Ehrenämtlern hatten ergeben, dass die Verleihung der Ehrenamtskarte an eine wöchentliche Mindestzeit ehrenamtlicher Tätigkeit geknüpft sein und für ein bis zwei Jahre gelten solle. Von der Karte erhoffen sie sich Vergünstigungen im Nahverkehr und auf kommunalen Parkplätzen, verbilligten Eintritt zu Museen oder Kulturveranstaltungen und Rabatte bei Firmen und im Handel.