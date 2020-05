Vereine : Ehrenamtsstiftung startet Spendenaktion für Vereine in MV

Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern hat eine Spendenaktion für von der Corona-Krise betroffene Vereine gestartet. «Am besten ist es natürlich, den eigenen Verein direkt zu unterstützen; weiter den Mitglieds- oder Kursbeitrag zu zahlen. Auch wenn man derzeit die Angebote nicht wahrnehmen kann, hilft das die laufenden Kosten zu begleichen», sagte die Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung, Hannelore Kohl, in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

von dpa

15. Mai 2020, 12:42 Uhr

In MV gebe es rund 12 500 Vereine, das gewohnte Vereinsleben liege derzeit in vielen Stellen brach. «Die Spenden helfen den Vereinen, sicher durch diese Zeit zu kommen und all die schönen und wichtigen gemeinschaftlichen Dinge im Leben auch später noch organisieren zu können», sagte Kohl.