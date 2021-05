Gesellschaft : Ehrenamtsstiftung verteilt 30 Millionen Euro zusätzlich

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt kann in diesem und im nächsten Jahr zusätzlich insgesamt 30 Millionen Euro für Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien ausgeben.

Neustrelitz | Das Geld komme aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, teilte sie am Mittwoch an ihrem Sitz in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit. Ziel des Programms sei es, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Lernrückstände abzubauen, die frühkindliche Bildung zu stärken sowie Ferienfreizeiten und außersc...

