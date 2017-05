Handball : EHV Aue verliert in Friesenheim mit 20:24

Handball-Zweitligist EHV Aue hat das Nachholspiel am Mittwochabend bei der TSG Ludwigshafen-Friesenheim mit 20:24 (11:9) verloren. Vor 1923 Zuschauern war Dadi Runarsson mit sechs Treffern bester Werfer bei den Sachsen, die vier Siebenmeter nicht verwandeln konnten. Durch die Niederlage verpasste es die Mannschaft von Trainer Stephan Swat, sich in der Tabelle weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nach dem 35. Spieltag nur zwei Punkte. Am Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte sich der EHV auf zwei Tore absetzen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs bauten die Auer ihre Führung kurzzeitig gar auf vier Tore aus (14:10/35.). Doch eine elfminütige Schwächephase und ein 7:0-Lauf der Friesenheimer sorgten für die Wende. «Wir haben in dieser Phase leider sehr viele Fehler gemacht. Uns haben außerdem die Alternativen im Kader gefehlt», sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke nach der Partie.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 08:44 Uhr