Gesundheit : Eichen-Prozessionsspinner breitet sich im Nordosten aus

von dpa

07. Mai 2018, 05:53 Uhr

Der Eichen-Prozessionsspinner breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Im vergangenen Jahr sei der Nachtfalter erstmals im küstennahen Bereich bei Rostock und auf der Insel Usedom festgestellt worden, sagte Mathis Jansen von der Landesforstanstalt in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Rügen sei bislang frei von Thaumetopoea processionea, wie die lateinische Bezeichnung lautet. Die Ausbreitung erfolge von Südwesten nach Nordosten. Im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns war wegen starker Vermehrung mehrmals hintereinander, zuletzt 2015, mit Flugzeugen ein chemisches Mittel gegen die Raupen des Spinners über Straßenbäumen versprüht worden. In diesem Jahr sehen die Behörden keine Notwendigkeit dafür. Die Raupen gelten wegen ihrer Brennhaare als Gesundheitsgefahr. Bei Kontakt können Hautentzündungen und Atemwegsprobleme entstehen.