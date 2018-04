Gesundheit : Ein Drittel der Rettungseinsätze in MV nicht fristgerecht

von dpa

18. April 2018, 14:20 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Rettungssanitäter überschreiten in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin häufig die vorgeschriebene Einsatzfrist vom 10 Minuten. Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) hervorgeht, lag im Jahr 2016 die durchschnittliche Wartezeit der Patienten bei 10,7 Minuten. Zahlen für 2017 lagen noch nicht vor. Insgesamt stieg die Zahl der Rettungseinsätze von 2015 bis 2016 um zwei Drittel auf gut 123 000. Davon wurden 66,4 Prozent in der gesetzlich fixierten Ankunftsfrist von 10 Minuten absolviert, 33,6 Prozent lagen somit über der Zeitvorgabe. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden die Fristen sogar in jedem zweiten Fall überschritten. Die wenigsten Fristüberschreitungen gab es den Erhebungen zufolge erwartungsgemäß in der kreisfreien Stadt Rostock mit 12,2 Prozent.