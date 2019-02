Parteien : Ein halber Tag im Wahlkreis: Bundeskanzlerin in Stralsund

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag in Stralsund erwartet. Sie ist am späten Nachmittag Gast des CDU-Wirtschaftsrates Mecklenburg-Vorpommern, der zum Jahresempfang ins Rathaus von Stralsund einlädt. Die Kanzlerin will über die Lage in Europa und ihre Auswirkungen für Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern sprechen.

von dpa

22. Februar 2019, 01:42 Uhr

Zudem wird Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) als Referent erwartet. Am Abend lädt Merkel dann selbst zum Empfang in ihrem Wahlkreis ein. In der Alten Brauerei in Stralsund will sie mit ihren rund 400 Gästen einen Blick voraus auf die Kommunal- und Europawahlen werfen. Damit würden entscheidende Weichen nicht nur für ihren Wahlkreis, sondern für die Zukunft Europas gestellt, hieß es in der Einladung.