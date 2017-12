Unfälle : Ein Schwerverletzter nach Kollision

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald am ersten Weihnachtstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 80-Jähriger geriet in Anklam mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto einer 49-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenprall wurde der 80-Jährige schwer verletzt. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.