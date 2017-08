Feste : «Ein Tag mit Caspar David Friedrich»: Fest in Greifswald

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Mit einem historischen Stadtfest wird in Greifswald am Samstag der Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt, des Malers Caspar David Friedrich (1774-1840), gefeiert. Mit Kultur, Kunst und einer Zeitreise in die Epoche der Romantik locken Museen, das Caspar-David-Friedrich-Zentrum, Kirchen und die Stadt zu einem Besuch der Innenstadt. Besichtigt werden kann auch der Taufeintrag im Taufbuch der Kirche St. Nikolai, in dessen unmittelbarer Nähe Friedrich am 5. September 1774 als Sohn eines Seifensieders geboren wurde. Die Veranstalter der Greifswald Marketing GmbH erwarten Tausende Besucher. Das Stadtfest wird am Vormittag (11.00 Uhr) durch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder eröffnet.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 09:38 Uhr