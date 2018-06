Unfälle : Ein Toter bei Explosion einer Düngemittel-Lagerhalle

von dpa

12. Juni 2018, 20:17 Uhr

Bei einer Explosion in einer Lagerhalle in Zierzow bei Grabow ist am späten Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Dabei handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Firmenmitarbeiter. Sein Leichnam wurde in der Halle gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Halle in einem Gewerbegebiet wurde den Angaben zufolge auch Düngemittel gelagert. Wie es zur Explosion kam, sei noch völlig unklar. Durch die Detonation und den Brand wurde die Halle schwer beschädigt, auch andere Hallen erlitten Schäden. Die Lage sei am Abend unter Kontrolle gebracht worden, sagte der Sprecher.