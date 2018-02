Kriminalität : Einbrecher bestehlen Familie während Trauerfeier

von dpa

23. Februar 2018, 11:58 Uhr

Während einer Trauerfeier für einen Gestorbenen haben pietätlose Diebe eine Familie in Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) bestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Anklam erklärte, ereignete sich der Einbruch in dem Wohnhaus im Donnerstagnachmittag in Penkun. Die Familie war zu dieser Zeit auf dem Friedhof der Kleinstadt an der Autobahn 111, wo die Beerdigung eines nahe Angehörigen stattfand. Als die Betroffenen zurückkamen, bemerkten sie den Schaden. Die Täter hätten mehrere Geldbörsen gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher sich gezielt über Traueranzeigen bei solchen Straftaten informieren, wovor auch immer wieder gewarnt wird.