Kriminalität : Einbrecher erbeuten neben Geld auch Polizeipistole

Beim Einbruch in ein Wohnhaus in Loickenzin (Mecklenburgische Seenplatte) haben bislang unbekannte Diebe auch eine Polizeipistole samt Munition erbeutet. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, waren die Täter am Mittwoch gegen Mittag in das Gebäude eingedrungen, als die Bewohner an einer Trauerfeier auf dem Friedhof des Ortes teilnahmen.