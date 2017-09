Kriminalität : Einbrecher im Fischerei-Kühlraum: 30 Kilo Aal weg

Unbekannte sind zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen in einen Fischereibetrieb in Waren an der Müritz eingestiegen und haben frisch gefangenen Fisch gestohlen. Die Diebe kamen in der Nacht zu Montag und brachen in einen Kühlraum unweit vom Stadthafen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort betreibt die Firma einen bei Touristen beliebten Fisch-Imbiss mit Räucherei. Die Einbrecher nahmen diesmal 30 Kilogramm Aale mit, deren Wert auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde.