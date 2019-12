Kriminalität : Einbrecher stehlen 2,2-Tonnen-Meißel bei Abfallaufbereiter

von dpa

17. Dezember 2019, 13:48 Uhr

Tonnenschwere Technik und größere Mengen Treibstoff haben Unbekannte von einem Recyclinghof in Bargensdorf bei Neubrandenburg gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die Täter vermutlich am vergangenen Wochenende den Zaun zu dem abgeschlossenen Gelände auf. Dabei fanden sie die Zeit, einen 2,2 Tonnen schweren Steinmeißel, mit dem Bagger Beton und anderes Mauerwerk zerkleinern können, zu verladen und wegzuschaffen, wie es hieß. Zusammen mit weiteren Bauteilen von Maschinen und mehreren hundert Litern Diesel sei der Schaden auf mindestens 50 000 Euro geschätzt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeugbewegungen und Lärm beim Verladen mit bestimmter Hebetechnik.