Kriminalität : Einbrecher stehlen 200 Jacken aus Geschäft

erstellt am 15.Jan.2018 | 12:40 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind rund 200 Jacken gestohlen und hoher Sachschaden verursacht worden. Die unbekannten Täter hätten sich bereits in der vergangenen Woche gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft, erklärte die Polizei Wismar am Montag. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen, sagte eine Polizeisprecherin. Kriminaltechniker hätten am Tatort umfangreiche Spuren gesichert, die nun vom Landeskriminalamt ausgewertet würden, hieß es weiter.