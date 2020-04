Kriminalität : Einbrecher stehlen einer Schule teure Gartengeräte

von dpa

16. April 2020, 12:42 Uhr

An einer Schule in Neukloster haben Unbekannte mehrere Elektrogartenwerkzeuge und zwei Rasentraktoren gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Einbruch nach dem Osterwochenende von Mitarbeitern bemerkt worden. Offenbar seien der oder die Täter im Laufe der Feiertage an der Schule gewesen. Der Gesamtschaden werde auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Nach Untersuchungen am Tatort konnte einer der gestohlenen Rasentraktoren in der Nähe der Badeanstalt des Neuklostersees gefunden werden. Das Gerät wurde an die Schule zurückgegeben.