Kriminalität : Einbrecher suchen Landkreis Rostock heim

erstellt am 23.Sep.2017 | 10:38 Uhr

Fünf Einbrüche binnen einer Woche hat die Polizei im westlichen Landkreis Rostock nach einem ruhigen Sommer registriert. Zwischen dem 12. und 19. September brachen Unbekannte in Häuser in Lichtenhagen-Dorf, Sievershagen und Steffenshagen ein, wie die teilte die Polizei am Samstag mitteilte. Da die Einbrüche sich ähnelten, gehen die Ermittler von einer Serie aus. Die Täter hätten vor allem Geld, Schmuck und Elektronik erbeutet. In einem Fall habe eine Hausbewohnerin zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Wer etwas Ungewöhnliches bemerke, solle die Beamten rufen. «Lieber einmal mehr als zu wenig», hieß es in der Mitteilung.

