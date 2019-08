Kriminalität : Einbrecher verursachen hohen Schaden in Agrarbetrieb

von dpa

06. August 2019, 15:24 Uhr

Unbekannte haben bei einem Einbruch in einen Agrarbetrieb in Fahrenholz bei Rostock enormen Sachschaden angerichtet. Sie sollen bereits in der Nacht zum Montag neun Landwirtschaftsmaschinen aufgebrochen und GPS-Empfänger sowie Displays gestohlen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 100 000 Euro. Sie suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den gestohlenen GPS-Modulen geben könnten. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle darüber berichtet.