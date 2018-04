Kriminalität : Einbruch in das Luftfahrtmuseum auf dem Flugplatz Lärz

von dpa

04. April 2018, 14:02 Uhr

Bei einem Einbruch in das Luftfahrtmuseum auf dem Flugplatzgelände in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind mehrere Gegenstände aus der NS-Zeit gestohlen worden. Unter anderem seien zwischen Sonntag und Dienstag Uniformjacken, Flughauben, eine Spendendose mit der Aufschrift «Winterhilfswerk» und zwei halbe Flugzeugpropeller entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem seien Ausstellungsstücke beschädigt worden. Den Sachschaden bezifferten die Beamten auf rund 5000 Euro.