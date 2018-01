Kriminalität : Einbruch in Wismarer Supermarkt: Polizei fasst Verdächtigen

Schneller Zugriff: Kurz nach einem Einbruch in einem Supermarkt haben Polizisten in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Wie die Polizei am frühen Morgen berichtete, waren zwei Männer in der Nacht zum Dienstag in den Laden eingestiegen. Eine Zeuge hatte demnach gesehen, wie sie auf Fahrrädern davonfuhren. Minuten später fassten Polizisten einen 21-jährigen Rostocker. Er hatte die Tageseinnahmen des Supermarktes in der Jacke stecken und wurde festgenommen. Der zweite Täter blieb trotz Suche mit einem Spürhund zunächst verschwunden.