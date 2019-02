Kriminalität : Einbrüche bei Baustoffhändler und Arztpraxis in Rostock

von dpa

11. Februar 2019, 07:37 Uhr

Unbekannte sind im Norden von Rostock bei einer Baustofffirma und einem Arzt eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte, wurde bei der Firma im Stadtteil Schmarl ein Tresor geknackt und unter anderem Bargeld gestohlen. Die Höhe des Schadens sei in beiden Fällen noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt - die Arztpraxis liege im benachbarten Stadtteil Warnemünde - werde noch geprüft.